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İstanbul merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Esenler'deki operasyonda, aralarında tapu memurlarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de, rüşvet karşılığı kanun dışı işlem yaptığı ve yaptırdığı ileri sürülen 8'i tapu müdürlüğü çalışanı 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Esenler Tapu Müdürlüğünde rüşvetle işlem yaptırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla ve Aydın'da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 22'sini yakaladı.

Aralarında 8 tapu müdürlüğü çalışanın da bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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