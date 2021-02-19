HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 3 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı

19.02.2021 10:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 3 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığı bildirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, müşterilerinin bankacılık sistemlerinde kayıtlı GSM numaralarının şüpheli şahıslarca, mağdurların bilgisi olmadan GSM operatör firmalarından hat taşıma işlemleri gerçekleştirip, bu şekilde elde etmiş oldukları yeni sim kart ile mobil bankacılık dolandırıcılığına karıştıkları belirlenen bir şebeke tespit edildi.Söz konusu siber dolandırıcılık şebekesine yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yükleyen ve ulaştıkları bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaran suç örgütüne yönelik İstanbul, Gaziantep ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 3 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, müşterilerinin bankacılık sistemlerinde kayıtlı GSM numaralarının şüpheli şahıslarca, mağdurların bilgisi olmadan GSM operatör firmalarından hat taşıma işlemleri gerçekleştirip, bu şekilde elde etmiş oldukları yeni sim kart ile mobil bankacılık dolandırıcılığına karıştıkları belirlenen bir şebeke tespit edildi.
Söz konusu siber dolandırıcılık şebekesine yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yükleyen ve ulaştıkları bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaran suç örgütüne yönelik İstanbul, Gaziantep ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 48 şebeke üyesinden 43 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelilerin, müşterilerinin bankacılık sistemlerinde kayıtlı GSM numaralarının şüpheli şahıslarca, mağdurların bilgisi olmadan GSM operatör firmalarından hat taşıma işlemleri gerçekleştirdikleri, bu şekilde elde etmiş oldukları yeni sim kart ile banka çağrı merkezinin arandığı ve güvenlik adımları yanıtlandıktan sonra yeni sim kart üzerindeki blokenin kaldırıldığı ve SMS şifrelerin yeni sim karta yönlendirildiği, ardından mağdura ait internet/mobil bankacılık hesaplarına erişilerek kredi tanımla, karta nakit avans işlemleri gerçekleştirilip hesapta bulunan bütün paranın şüpheli üçüncü şahısların hesapları veya ödeme sistemi kuruluşları hesaplarına havale/EFT yapılmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi.
Şebeke tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen 44 eylemde vatandaşları toplamda 1 milyon 832 bin 119 lira zarar ve 866 bin 700 lira tutarında blokeli tutar olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 43 şüpheli Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirilirken, firari 5 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Yasak aşk cinayeti! Başını taşla ezmişlerYasak aşk cinayeti! Başını taşla ezmişler
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!

Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi

İzmir'de 6 bin artçı deprem sonrası ikinci şok!

Gaziantep'te yasak aşk cinayeti! Başını taşla ezmişler

Yasak aşk cinayeti! Başını taşla ezmişler

Son Dakika: Nüfusa göre en çok vaka artışının olduğu Giresun'da yeni yasak kararları

Giresun'da yeni yasak kararları

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmeye çıkıyor, olmaz

Bilim Kurulu üyesi 'böyle olmaz' diyerek isyan etti

Korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizci korku dolu anları anlattı

Kaçırılan Türk denizci korku dolu anları anlattı

Son Dakika: İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu! 43 kişi yakalandı

Siber dolandırıcılara operasyon!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.