İstanbul merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin İstanbul, Kars, Ordu ve Karabük'te 41 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, çelik yelek, av tüfeği, kurusıkı tabanca , 840 değişik çap ve markalarda fişek, 6 tabanca sürgüsü ve çok sayıda silah mekanizması ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

