HABER
  4. İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine operasyon 

İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine operasyon 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine operasyon 

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Sancaktepe'de çeşitli olaylar gerçekleştiren bir suç çetesi belirledi. Çetenin 18 kişiden oluştuğu ve aralarında bir de emekli polis memuru olduğu tespit edildi. Çetenin elebaşının G.Ö. olduğu belirlenirken, çetenin bölgedeki bir tekel bayisini silah zoruyla zimmetlerine geçirdikleri ve iki ilçede 'suç işlemek için örgüt kurmak' , 'kumar oynanması için yer temin etmek' , 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları öğrenildi. Çetenin Sancaktepe ve Ümraniye'de illegal kumarhaneler açarak haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.
İki ilçede birçok güvenlik kamerasına inceleyen, teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, araştırmalarını tamamlamasının ardından bugün erken saatlerde İstanbul merkez olmak üzere Manisa ve Aydın'da 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda, çete lideri G.Ö.'nün aralarından yer aldığı 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların yapıldığı adreslerde arama yapan ekipleri, çek, senet, tapu, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi. Operasyonlar polis kameralarına da yansıdı. Polis ekipleri, çetenin firari olan 2 şüphelisini yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine operasyon

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
Çekici ile vidanjör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıÇekici ile vidanjör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora unvanıTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora unvanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İşte Karadeniz'deki yangınların bilançosu!

Zonguldak'ta iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı bir ay önce kapatılmış

Madenden acı haber! Kahreden detay ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından Yusuf Şengönül'ün cenazesine 3 bin kişi katıldı

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından! 3 bin kişi katıldı

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

TEM Otoyolu’nda intihar girişimi! Yol trafiğe kapandı

TEM'i trafiğe kapatan olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.