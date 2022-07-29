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İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

29.07.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürüldüğü öğrenildi.

AA

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