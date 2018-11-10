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İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadroları ile iş birliği içerisinde olduğu, güvenlik güçlerine yönelik bombalı/silahlı eylem yapma ve bazı kişileri terör örgütünün kırsal kadrolarına aktarma hazırlığında bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'un Bakırköy, Başakşehir ilçeleri ile Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7,65 mm çaplı tabanca, 43 fişek, kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon PKK/KCK terör örgütü

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