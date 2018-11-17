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İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 09:12 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer alan, örgütsel toplantı ve görüşme gerçekleştiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, İstanbul'un Kartal, Ümraniye ve Sancaktepe ilçeleri ile İzmir ve Van'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA

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terör operasyonu istanbul

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eskiden pkk örgütsel toplantı yapmazmış anlaşılan. fetö den sonra bunlarda sohbete başlamışlar ki operasyonlar başladı. Aklı olan hiç bir sohbete gitmez. Bi kaç yıl içinde hapse girebilirsiniz. Sohbet yapanlar müslümanları sömürenlerdir. Cemaat de neymiş din Allahın dinidir, Peygamber bellidir. Kendilerine hak yolcu diyenler şu anda fetö gibi devlete sızıyormuş. Siz hak yolcusunuz biz neyiz başka yolun yolcusu muyuz? Bunları göremeyen devlet, yarın sohbete gittiniz diye cezalandırabilir sizi. Şu sohbet işini bırakın, gitmeyin kardeşim. Aklınız yok mu araştırın öğrenin dininizi.
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