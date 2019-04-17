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İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

PKK adına faaliyette bulunduğu ve çeşitli eylemler içerisinde yer aldığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu ve çeşitli eylemler içerisinde yer aldığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, Diyarbakır ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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