İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a finansal destek için hırsızlık, gasp veya soygun gerçekleştirdiği ve Suriye'de terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin elinde bulunan DEAŞ üyelerini kurtarmak maksadıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, İstanbul Konya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca 8 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

