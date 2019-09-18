HABER

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

İnternet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenleyen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 27'si yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışı merkezli internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebeke tarafından futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin, internet üzerinden yurt dışı merkezli yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da 42 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı bulunan 31 kişiden 27'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme, banka hesap cüzdanları ve kartları ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Mevcut yöntemle 5 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Kuyuya atılan 4 yavru köpekten biri kurtarılabildiKuyuya atılan 4 yavru köpekten biri kurtarılabildi
- Şişli'de servis işgali trafiği felç ediyor- Şişli'de servis işgali trafiği felç ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasadışı bahis

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Son 4 ay içinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

417 PKK’lı terörist öldürüldü!

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kuzenine cinsel istismarda bulunan sanığın cezası belli oldu

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

Son dakika: Samanyolu TV eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV eski çalışanlarına operasyon!

Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.