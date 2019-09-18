İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışı merkezli internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebeke tarafından futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin, internet üzerinden yurt dışı merkezli yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da 42 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı bulunan 31 kişiden 27'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme, banka hesap cüzdanları ve kartları ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Mevcut yöntemle 5 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

