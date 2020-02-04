HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 10:24 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan şebekeye mensup 44 şüpheli gözaltına alındı. Haksız kazançtan elde edilen 45 bin 700 lira paraya el konulurken, 400 bin TL para da bloke edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan 51 kişilik yeni bir şebeke tespit etti.

Altı ay boyunca şebeke üyelerini teknik ve fiziki takiple izleyen siber polisi, daha sonra 51 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, sanal bahis çetesinin haksız kazançtan elde ettikleri 45 bin 700 lira para, 50 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 2 hartdisk, 3 hafıza kartı, 51 banka kartı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Siber polisince yapılan incelemelerde, bahis çetesine ait 400 bin lira para bloke edilirken, şebekenin kullanmış olduğu hesaplarda yaklaşık 5 milyon lira para trafiğine rastlandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 44 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 27’si tutuklanırken, 17 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
Üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attıÜstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasa dışı bahis Siber Suçlarla Mücadele

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğu dehşet verici halde bulundu!

Hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğu dehşet verici halde bulundu!

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da vinç sepetinden sürpriz evlilik teklifi

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Vinç sepetiyle...

'Çılgın Mühendisler'den 'çılgın' deprem projesi!

'Çılgın Mühendisler'den 'çılgın' deprem projesi!

Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler

Caddede onları gören inanamadı!

Ağrı ve Bingöl'de okullar tatil mi? Açıklama geldi

Ağrı ve Bingöl'den tatil haberi!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı

Üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı

Son dakika: İzmir açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir açıklarında korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.