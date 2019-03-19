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İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı sanal bahis çetesine yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir ve Mardin’de, futbol ve diğer spor müsabakalarda yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı sanal bahis çetesine yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir ve Mardin’de, futbol ve diğer spor müsabakalarda yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah başlatılan operasyon kapsamında, sanal ortamda yasa dışı bahis oynanmasına liderlik yaptığı tespit edilen silahlı suç örgütüne mensup 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda 390 bin 430 TL, 39 bin 713 Amerikan Doları, 2 bin 50 euro, 220 İsviçre Frangı, 30 bin TL’lik çek, 8 silah, yaklaşık 300 gram uyuşturucu madde, çok sayıda altın mücevherat, 60 ayrı cep telefonu, 14 dizüstü bilgisayar, 17 tane hafıza kartı, 7 harddisk, banka hesap cüzdanları ile kartları ele geçirildi. Ayrıca suç örgütünün suçtan elde etmiş olduğu haksız kazançtan elde ettiği değerlendirilen çok sayıda lüks araç soruşturma kapsamında inceleme altına alındı.
Söz konusu suç örgütüne ilişkin lider, yönetici ve üyelerine yönelik yasal işlemler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından takip edilirken, operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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