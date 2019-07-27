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İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif polis 64 kişiden 47'si yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 64 şüpheliden 47'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyonda, şüphelilerden 47'sinin gözaltına alındığı, 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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FETÖ polis

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