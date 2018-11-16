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İstanbul merkezli 4 ilde Anadolu Kültür'e yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 21:03 | Son Güncelleme

Asena Günal, Turgut Tarhanlı ve Bora Sarı, ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı, ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Emekçi, Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Ayşegül Güzel, Bora Sarı ve Filiz Telek, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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operasyon Osman Kavala

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