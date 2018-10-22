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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 35 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 35 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ekim'de İstanbul, Ankara, Konya, Manisa ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 20 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 15 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ByLock istanbul operasyon

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