HABER

- İstanbul Merkezli 4 ilde silah ticareti operasyonu: 25 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.İstanbul Merkezli 4 ilde yapılan silah ticareti operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.İstanbul Merkezli 4 ilde yapılan silah ticareti operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı yakalama kararı üzerine hakkında gözaltı kararı verilen 36 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kars, Ordu ve Karabük’te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında bulunan bir daireye Özel Harekat polisi eşliğinde girildi. Polis ekipleri girdikleri dairede bir süre arama yaptı. Bu sırada Özel Harekat polislerinin de çevrede kuş uçurtmadığı görüldü. 4 ilde 36 şüphelinin kullandığı 41 adrese baskın yapan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan aramalarda 1’i kuru sıkı toplam 14 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek, 1 av tüfeği, 840 mermi ve fişek, 6 tabanca sürgüsü ile çok sayıda silah mekanizması ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Malatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldüMalatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü
Otomobil, öğrenci servisine çarptı: 3 yaralıOtomobil, öğrenci servisine çarptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.