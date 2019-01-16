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 İstanbul Merkezli 4 ilde silah ticareti operasyonu: 25 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.İstanbul Merkezli 4 ilde yapılan silah ticareti operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.İstanbul Merkezli 4 ilde yapılan silah ticareti operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı yakalama kararı üzerine hakkında gözaltı kararı verilen 36 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kars, Ordu ve Karabük’te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında bulunan bir daireye Özel Harekat polisi eşliğinde girildi. Polis ekipleri girdikleri dairede bir süre arama yaptı. Bu sırada Özel Harekat polislerinin de çevrede kuş uçurtmadığı görüldü. 4 ilde 36 şüphelinin kullandığı 41 adrese baskın yapan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan aramalarda 1’i kuru sıkı toplam 14 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek, 1 av tüfeği, 840 mermi ve fişek, 6 tabanca sürgüsü ile çok sayıda silah mekanizması ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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