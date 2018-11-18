İstanbul merkezli 4 ildeki Anadolu Kültür'e yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 1'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'sinin daha işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu tutuklandı, Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Ekmekçi, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku ve Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlikten Ayşegül Güzel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mine Özerden de adli kontrol şartıyla emniyetten serbest kaldı. Bu arada, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ve Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlikten Bora Sarı da dün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlikten Filiz Telek'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

\ - Soruşturma süreci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Emekçi, Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlikten Ayşegül Güzel, Bora Sarı ve Filiz Telek, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği iddia edilen Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır ve Mine Özerden gözaltına alınmıştı.