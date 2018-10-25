İstanbul merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Ekim'de İstanbul, Ankara, Konya, Manisa ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla aralarında doktor, mühendis, öğretmen, yurt müdürünün de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyeden adil kontrol şartıyla salıverildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
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