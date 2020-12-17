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İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı

17.12.2020 07:02 | Son Güncelleme:
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İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği görevlileri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 28 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

(AA)

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