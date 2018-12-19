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İstanbul merkezli 5 ilde "usulsüz sağlık raporu" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:46 | Son Güncelleme

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 33 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 46 şüpheliden 33'ü yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul, Malatya, Çanakkale, Kocaeli ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 46 kişiden 33'ü yakalandı.

Diğer 13 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Operasyon hakkında

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları iddia ediliyor.
Ayrıca şüphelilerin 300 kişiye usulsüz rapor hazırladıkları ve rapor başına 3-5 bin lira komisyon aldıkları öne sürülüyor.

Bu kapsamda İstanbul'da 3 Nisan, 25 Mayıs ve 9 Ekimde operasyonlar gerçekleştirilmiş, gözaltına alınan 69 kişiden 39'u tutuklanmıştı.

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