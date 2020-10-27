HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 09:15 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 69 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Örgüt üyelerinin teknik takipten kaçmak için "QR kod" yöntemi kullandıkları ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri internet üzerinde yasa dışı bahis oynanmasına aracılık eden çeteye yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fizik takip sonucunda çete üyelerinin bahis sitelerine yatırılan paraları teknik takibe yakalanmamak için ATM’lerden "QR kod" yöntemiyle çektiklerini belirledi.
Şebekeye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Kütahya, Aydın, Bursa ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 69 şüphelinin çoğu yakalandı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

QR kodlu yöntemle teknik takipten kurtulmak istediler
Suç şebekesinin, bankamatiklerde bulunan anlık “QR Kod” uygulamalarını kullanarak bahis oynayanların yasa dışı sitelere yatırdıkları paraları isim ya da hesap numarası olmadan çektikleri bildirildi. Çok sayıda maaşlı kurye ve ATM başında bekleyen eleman çalıştıran örgütün teknik takipten kaçmak için QR kodlu bir para alışveriş sistemi kurdukları öğrenildi. Bu sisteme göre bahis oyuncusu yatırmak istediği tutarı ATM’den QR kod ile çekilecek biçimde belirliyor. ATM başında bekleyen örgüt elemanı ise ekranında görünen QR kodun fotoğrafını bahis oyuncusuna gönderiyor. Oyuncu, kodu telefonuna okuttuğunda ise ATM başında bekleyen örgüt elemanı parayı çekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Buerger hastalığından dolayı bacağını kaybetti, gençleri uyardıBuerger hastalığından dolayı bacağını kaybetti, gençleri uyardı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Bir anda kapıya çıkıp komşularına seslendi: Bizde korona var gelmeyin
Bir anda kapıya çıkıp komşularına seslendi: Bizde korona var gelmeyin
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Bankaya gidince hayatlarının şokunu yaşadılar: Bana yaklaşmasının sebebi beni dolandırmakmış
Bankaya gidince hayatlarının şokunu yaşadılar: Bana yaklaşmasının sebebi beni dolandırmakmış
Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kızdıran görüntü! Sosyal medyadan paylaştı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kızdıran görüntü
İstanbul'da yine aynı manzara... Toplu ulaşımda yoğunluk devam ediyor
İstanbul'da yine aynı manzara... Toplu ulaşımda yoğunluk devam ediyor
Hatay'daki patlamanın ardından teröre Türk bayraklı tepki
Hatay'daki patlamanın ardından teröre Türk bayraklı tepki
Acı olay! Hastaları arasında bulunan babasını koronavirüsten kaybetti
Acı olay! Hastaları arasında bulunan babasını koronavirüsten kaybetti
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
27 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.