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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 avukat hakkında gözaltı kararı

19.03.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde yeni bir operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. Örgütün avukat yapılanmasında oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize suçlarla Mücadele ekipleri ve İstihbarat Şube ekipleri bu sabah yeni bir operasyon başlattı.
Örgütün avukat yapılanmasında faa gösterdikleri belirlenen ve FETÖ-PDY’nin 2013 yılında hakimlik savcılık sınavları için belirlediği hücre evlerinde adli idari yargı sınavlarına hazırlanan, aralarında bazılarının geçmiş dönemde örgüt içerisindeki gizli sivil yöneticileriyle irtibatının olduğu, halen aktif görevde olan 10 avukata yönelik İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda bazı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.
Operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi.

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