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İstanbul merkezli 6 ilde helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu

19.01.2021 08:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul merkezli 6 ilde helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul merkezli 6 ilde helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik 38 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına altına alınırken baskın yapılan bir adreste uyuşturucu alışverişi için kurulan düzenek dikkat çekti.
İstanbul merkezli 6 ilde 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen diğer iller Mardin, Kocaeli, Ağrı, Mersin ve Mardin oldu. İstanbul’da Şişli, Kağıthane, Küçükçekmece ve Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonda özel harekat ve narkotik ekipleri operasyona katılırken adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri kullanıldı.
Operasyona havadan polis helikopteri ve drone destek verdi. Evlerin çatı katı ve boşlukları drone yardımıyla tarandı.
Uyuşturucu alışverişi için çelik kapıya kurulan düzenek dikkat çekti
Narkotik ekiplerinin Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde baskın düzenlediği bir adreste uyuşturucu alışverişi için dairenin çelik kapısına kurulan düzenek dikkat çekti. Uyuşturucu alışverişi için bir dairenin çelik kapısına bir elin girebileceği boyutta açılan delik sayesinde uyuşturucu alışverişi yapılan düzenek narkotik ekipleri tarafından fark edildi.
Dairede yapılan arama sonrası göz altına alınan şahıs emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.

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