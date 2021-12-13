HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon: 750 milyon liralık vurgun! 51 kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon: 750 milyon liralık vurgun! 51 kişiye gözaltı

13.12.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihracat işlemlerinde fatura usulsüzlüğü ile devleti yaklaşık 750 milyon lira zarara uğratan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon: 750 milyon liralık vurgun! 51 kişiye gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya yapılan ihracatlarda fatura üzerinden büyük bir usulsüzlük ve vurgunu tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan uzun süreli teknik takipler sonucu söz konusu ülkelere gerçekleştirilen ihracatlarda yurtiçine gösterilen fatura bedellerinin yurtdışına gönderilen fatura bedellerine oranla çok yüksek olduğu saptandı.

750 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPILMIŞ

Evrak üzerinde yüksek bedelli ihracat yapmış gibi gösteren ve devletten usulsüz bir şekilde yaklaşık olarak 750 milyon Türk Lirası vergi iadesi aldığı tespit edilen 51 kişilik şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen baskınlarda devleti milyonlarca lira zarara uğratan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

İHA

Kripto para dolandırıcılığında milyonluk vurgun oyunu! Lüks araçlar ve paralarla kandırmışlarKripto para dolandırıcılığında milyonluk vurgun oyunu! Lüks araçlar ve paralarla kandırmışlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gören hayran kaldı! İşte en iyisi... Gören hayran kaldı! İşte en iyisi...
PARTNER "Bu hastalık bana çok şey öğretti" "Bu hastalık bana çok şey öğretti"
3 ilde uçak seferleri iptal edildi3 ilde uçak seferleri iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Darp edilen ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy hastanelik oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Darp edilen ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy hastanelik oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.