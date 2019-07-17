İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI KARARI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 firari şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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-ARŞİV

