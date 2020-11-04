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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 12:09 | Son Güncelleme

İstanbul polisi tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock mesajlarından tespit edilen kripto 19 örgüt üyesi yakalandı.

İstanbul polisi tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock mesajlarından tespit edilen kripto 19 örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan zanlılar arasında, örgüt içi evlilikten sorumlu izdivaç sorumlusu, Alevi yapılanmasının Üsküdar imamı, Büyük Bölge Talebe Mesullüğü, TSK ve Emniyet içerisinde mahrem imamlık yapan şüpheliler de bulunuyor.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; kriptosu çözülen ByLock yazışmalarını inceleyen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, FETÖ üyelerine yönelik dün yeni bir operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi kişiler hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
FETÖ üyelerince örgüt içi haberleşmede kullanılan “Bylock” adlı kripto haberleşme programı kullandığı tespit edilen ve daha önce yakalanarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ‘itirafçı’ konumunda yer alan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, aralarında ihraç edilen kamu personelleri ile örgüt içi evlilikten sorumlu “izdivaç sorumlusu”, “Alevi yapılanmasının Üsküdar imamı”, sözde “Büyük Bölge Talebe Mesullüğü”, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet içerisinde “mahrem imamlık” yapan şüphelilerin de bulunduğu FETÖ/PDY üyesi 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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