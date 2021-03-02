HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

02.03.2021 09:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28’i yakalandı.Edinilen bilgiye göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kayyum ataması yapılan ve FETÖ’nün ekonomik yapısında önemli bir yer tuttuğu belirtilen Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerden, Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28’i yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kayyum ataması yapılan ve FETÖ’nün ekonomik yapısında önemli bir yer tuttuğu belirtilen Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerden, Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Venero Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı şirket çalışanları hakkında yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında diğer bankalardan kredi çekerek ya da başka yöntemlerle Asya Katılım Bankasını fonlayan, tepe yönetim ile irtibat, örgüte müzahir dernek üyelikleri, Zaman gazetesi aboneliği, Kimse Yok mu Derneğine bağış ve aleyhlerinde örgüt üyesi olduklarına dair ifadeler olan 40 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin 28’i yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 12 şüpheliden 7’sinin yurt dışına kaçtıkları öğrenilirken, polis ülke içindeki diğer 5 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açıldı mı?İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açıldı mı?
Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara uyarı: Aman dikkat

İstanbullulara kritik uyarı: Aman dikkat

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son Dakika: Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Dolarda yükseliş sürecek mi? Dolar fiyatları ne kadar oldu

Dolar fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.