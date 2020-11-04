İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: ’ByLock’ kullanıcısı 19 kişi yakalandı

İstanbul polisi tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock mesajlarından tespit edilen kripto 19 örgüt üyesi yakalandı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock mesajlarından tespit edilen kripto 19 örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan zanlılar arasında, örgüt içi evlilikten sorumlu izdivaç sorumlusu, Alevi yapılanmasının Üsküdar sorumlusu, Büyük Bölge Talebe Mesulü, TSK ve Emniyet içerisinde mahrem sorumlu olan şüphelilerin de yer aldığı öğrenildi.

