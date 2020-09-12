HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 08:04 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin örgüt üyeleri arasında kullandığı şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandıkları belirlenen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün bölge yapılanmaları içinde sözde ‘abi’ ve ‘abla’ düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.Halen devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin örgüt üyeleri arasında kullandığı şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandıkları belirlenen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün bölge yapılanmaları içinde sözde ‘abi’ ve ‘abla’ düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Halen devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Maduro açıkladı: YakaladıkMaduro açıkladı: Yakaladık
Virüsten koruyacak maske nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı!Virüsten koruyacak maske nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı!
1/
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Maduro, Amerikalı bir casusu yakaladıklarını açıkladı
Maduro açıkladı: Yakaladık
Japonya'da peş peşe 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki deprem
Ülkede 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki deprem
Barış Çakan'ın kardeşi, olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan arkadaşını vurdu
Türkiye çok konuşmuştu! Kardeşi, o gün yanında olan kişiyi vurdu
FETÖ'nün bölge yapılanmasına operasyon
Düğmeye basıldı, operasyon başladı
İzmir'de feci kaza! Kaldırımda oturan kız otomobilin altında kalıp sürüklendi
Kaldırımda oturan kız otomobilin altında kalıp sürüklendi
Yer Adana: 4 ay önce dini nikahla evlendiği eşini pompalı tüfekle vurdu
Yer Adana: 4 ay önce dini nikahla evlendiği eşini pompalı tüfekle vurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.