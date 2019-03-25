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İstanbul merkezli 7 ilde ‘sahte içki’ operasyonu: 83 kişi hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 08:29 | Son Güncelleme

Sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 83 kişinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütü ile ilgili, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon başlattı.

Sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 83 kişinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütü ile ilgili, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı bulunan 83 şüpheliye yönelik 106 farklı adrese eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kaçakçılık polisi, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemlerine devam ediyor.

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