HABER

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

         Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde banka ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak 'oltalama' yöntemiyle vatandaşları dolandığı iddia edilen 47 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde banka ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak 'oltalama' yöntemiyle vatandaşları dolandığı iddia edilen 47 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk belirlemelere göre 25 kişiden 650 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bazı kişilerin kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin İstanbul ve Antalya'da çağrı merkezi açtıkları belirlendi.

İŞTE O YÖNTEM
Polis ekipleri teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin ilk olarak banka ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak 'oltalama' yöntemiyle vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşıyor. Şüpheliler tüm bilgileri tamamladıktan sonra kurdukları çağrı merkezinden kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak kimlik bilgilerini kullandıkları kişilerle irtibata geçiyor ve hesaplarında anormal bir hareketlilik olduğunu bunu kendisinin yapıp yapmadığını soruyor. Telaşa kapılan vatandaşlar böyle bir işlem yapmadıklarını belirtmesi üzerini çağrı merkezi elemanı banka hesaplarına giriş için sözde bir SMS yolluyor ve kişinin hesabına erişerek hesaplarını boşaltıyor.

25 KİŞİDEN 650 BİN LİRA
Ekipler yaptıkları çalışmalarda ilk belirlemelere göre şüphelilerin 25 kişinin bilgilerine ulaşarak 650 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlerin ardından geçtiğimiz hafta polis ekipleri İstanbul, Antalya, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Ordu ve Zonguldak'ta tespit ettiği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan şüpheliler önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında işlem başlatıldı. 22 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin kendi hesaplarına aktardığı paraları çekmesi ve evlerine yapılan aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü
---------------
(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin para çekmesi
-Ekiplerin evlerdeki aramaları
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
(AKTÜEL)
-Sergiden görüntü
-Ele geçirilen malzemeler
-Genel ve detay görüntüler

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
Başkan Soyer’den sinema sektörüne iki müjdeBaşkan Soyer’den sinema sektörüne iki müjde
İstanbul'da trafik arttı; çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu başladıİstanbul'da trafik arttı; çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Kocaeli Valiliği'nden 'imam hatip okuluna kayıt baskısı' iddiasına açıklama

"Ya İmam Hatibe Ya Evinize" başlıklı habere Valilik'ten yanıt!

Van'da PKK operasyonu! Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Şans Topu sonuçları 11 Eylül: Bir devirde 866 bin TL

Şans Topu'nda devir!

Sayısal Loto sonuçları 11 Eylül: Kazanan yok!

Kazanan çıkmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.