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İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

  SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde banka ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak 'oltalama' yöntemiyle vatandaşları dolandığı iddia edilen 47 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde banka ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak 'oltalama' yöntemiyle vatandaşları dolandığı iddia edilen 47 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk belirlemelere göre 25 kişiden 650 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bazı kişilerin kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin İstanbul ve Antalya'da çağrı merkezi açtıkları belirlendi.

İŞTE O YÖNTEM
Polis ekipleri teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin ilk olarak banka ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak 'oltalama' yöntemiyle vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşıyor. Şüpheliler tüm bilgileri tamamladıktan sonra kurdukları çağrı merkezinden kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak kimlik bilgilerini kullandıkları kişilerle irtibata geçiyor ve hesaplarında anormal bir hareketlilik olduğunu bunu kendisinin yapıp yapmadığını soruyor. Telaşa kapılan vatandaşlar böyle bir işlem yapmadıklarını belirtmesi üzerini çağrı merkezi elemanı banka hesaplarına giriş için sözde bir SMS yolluyor ve kişinin hesabına erişerek hesaplarını boşaltıyor.

25 KİŞİDEN 650 BİN LİRA
Ekipler yaptıkları çalışmalarda ilk belirlemelere göre şüphelilerin 25 kişinin bilgilerine ulaşarak 650 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlerin ardından geçtiğimiz hafta polis ekipleri İstanbul, Antalya, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Ordu ve Zonguldak'ta tespit ettiği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan şüpheliler önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında işlem başlatıldı. 22 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin kendi hesaplarına aktardığı paraları çekmesi ve evlerine yapılan aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonuİstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonuİstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonuİstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

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