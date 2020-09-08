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İstanbul merkezli 7 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü MLKP üyesi oldukları iddiasıyla aranan 23 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesince MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü MLKP üyesi oldukları iddiasıyla aranan 23 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesince MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aranan MLKP üyesi 23 şüphelinin yakalanması için bu sabaha karşı İstanbul, İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütü MLKP üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla aranan 23 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda iletişim/bilişim malzemesine incelenmek üzere el konuldu.

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