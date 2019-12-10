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İstanbul merkezli 7 ildeki FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:52 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 7 ildeki FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest kalırken 12 kişi, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe gönderildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgularının ardından 8 şüpheli tutuklanırken 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Aralık'ta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları, örgütün tepe yöneticilerine para aktardıkları ve şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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8 tutuklama Aksaray’da FETÖ/PYD soruşturması Anadolu Adliyesi

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