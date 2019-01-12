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İstanbul merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:54 | Son Güncelleme

Sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 20 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve rüşvet suçlarından çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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