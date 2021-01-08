HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu

08.01.2021 08:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atölyelerde ürettikleri ayarı düşürülmüş altınları İstanbul ve yurt genelindeki kuyumculara satarak örgütlü halde nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şebekeye bu sabah operasyon başlatıldı.

Atölyelerde ürettikleri ayarı düşürülmüş altınları İstanbul ve yurt genelindeki kuyumculara satarak örgütlü halde nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şebekeye bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 103 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, son dönemde ayarı düşürülmüş sahte altınların bir suç şebekesi tarafından piyasaya sürülerek vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takiple İstanbul merkezli bir yapılanmanın, üretilen ayarı düşük altınların ülke genelindeki bazı kuyumculara satıldığını ve piyasaya sürüldüğünü saptadı. Organize olarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna karışan şebekenin şemasını ve üyelerini tek tek tespit eden emniyet ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.
Tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 103 şüphelinin yakalanması için 130 adrese eş zamanlı baskın gerçekleşirken, operasyonlarda şebeke üyesi çok sayıda şüphelinin yakalandığı kaydedildi.
Operasyon kapsamında atölyelerde aramaların sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Yer: Artvin... Sular çekilince ortaya çıktıYer: Artvin... Sular çekilince ortaya çıktı
77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Samsun'da feci kaza! Belediyenin işçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Hamsiye av yasağı gelince balık haline akın ettiler

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Cuma mesajları 2021... 8 Ocak 2021 yeni, resimli, yazılı ve hadisli hayırlı cumalar mesajları! Cuma duaları!

Hayırlı cumalar mesajları

'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan silinme noktasında

Eşi benzeri yok... 'Dünya'nın nazar boncuğu' yok oluyor

Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye kumar baskını

Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye kumar baskını

Artvin'de baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı

Yer: Artvin... Sular çekilince ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.