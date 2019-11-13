HABER

İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 55 kişi hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:20 | Son Güncelleme

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır’da tütün mamulü kaçakçısı 55 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonlar devam ediyor.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildiKayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Babasına ait otomobille kaza yaptı, kaçtıBabasına ait otomobille kaza yaptı, kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta zorunlu olarak başlıyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta zorunlu olarak başlıyor

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

4 belediyeye kayyum atandı

Belediyeye operasyon! Polis binayı çembere aldı

Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

Başkent’te alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı: 1 yaralı

Alevlerden kurtulmak için balkondan atladı!

Endonezya'da polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendi

Endonezya'da polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.