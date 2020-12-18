HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 51 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 51 şüpheli gözaltında

18.12.2020 13:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda ara 63 şüpheliden 51’inin yakalandığı bildirildi.

Sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda ara 63 şüpheliden 51’inin yakalandığı bildirildi. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 6 ton civarında alkol ele geçirildiği belirtildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi yurt genelinde sahte içki üretimi ve dağıtımı yapan bir şebekeyi tespit etti. Söz konusu şebeke tarafından üretilen yüklü miktar sahte alkollü içkiyi yılbaşı öncesi farklı illerde piyasaya sürmeye hazırlanıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, yürütülen soruşturma kapsamında merdiven altı üretim yapıp satan şebekeye yönelik İstanbul merkezli Kocaeli, Muğla, Bİlecik, Giresun, Mersin, Niğde, Samsun ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 51’i yakalandı.
Baskın yapılan depolardaki aramalarda metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 6 ton tersiyer bütil alkol, 6 damıtma makinesi ile 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Yakalanan 51 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emanet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedilirken, firari durumdaki 12 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, kaçak ve sahte içki soruşturmalarıyla ilgili İstanbul Polisinin son 6 ayda gerçekleştirdiği ana ve ara operasyonlarda ele geçirilen alkol miktarı da ortaya çıktı. Son dönemde yapılan onlarca operasyonda sahte olduğu belirlenen 82 ton içki ile satışa hazır 16 bin 500 şişe alkolün ele geçirildiği duyuruldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı koronavirüsten hayatını kaybettiEski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı koronavirüsten hayatını kaybetti
Emekli polislere ikramiye zammı müjdesi!Emekli polislere ikramiye zammı müjdesi!

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Bir ilden sevindiren haber

Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Bir ilden sevindiren haber

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Kendisini yere attı! 'Polis, başka polis gelsin, canım tehlikede’ diye bağırdı

Kendisini yere attı! 'Polis, başka polis gelsin, canım tehlikede’ diye bağırdı

Antalya'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Antalya'da korkutan deprem

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitimle ilgili yeni açıklama

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama: Tarihler belli oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! Sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak

Koronavirüs geçiren sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak

Bursa'da dehşet anları! İntikam için ortalığı savaş alanına çevirdi

İntikam için dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.