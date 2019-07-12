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İstanbul merkezli "altın sahteciliği" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

Piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı - Şebekenin, içine bakır katılmış yarım kiloluk 125 külçe altını piyasaya sürerek 5 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Mersin'de düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul ve Mersin'de 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 10'u yakalandı.

Şüphelilerin, 42 ayrı satışta piyasaya saf altın olarak sürdüğü yarım kiloluk 125 külçe altının içerisinde yüzde 20 oranında bakır olduğu tespit edilirken, mevcut yöntemle yapılan satışlardan 5 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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istanbul operasyon sahte altın

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