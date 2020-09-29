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İstanbul merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 08:27 | Son Güncelleme

Istanbul İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Istanbul İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda adrese yapılan baskınlarda çeşitli uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyusturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde Kağıthane merkezli olmak üzere Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat ve polis helikopteri de operasyona destek verirken evlerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri kullanıldı. İl genelinde toplam 62 adrese yapılan operasyonda 65 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan Adana ve Batman illerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 79 uyuşturucu taciri şüphelilerinin yakalanmasına yönelik 63 ayrı adreste 500 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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