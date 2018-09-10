İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla ardışık şekilde irtibat kuran askerlere yönelik soruşturması devam ediyor.
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü dosya kapsamında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren 71 asker ve 18 asker sözde imamı olmak üzere 89 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda ilk etapta 56 şüpheli yakalandı. Şüphelli aslkerlerin İstanbul'daki 4 ayrı ankesörlü telefon üzerinden FETÖ'nün mahrem imamları ile irtibat kurdukları belirlendi.
11 TERÖR SAVCISI BİZZAT KATILDI
Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin adreslerine baskın yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hedef adreslerdeki suç içerikli belge ve dijitallere el koydu. Askeri mahaldeki aramalara 11 terör savcısı bizzat katıldı.
HAVALİMANINDA YAKALANDI
Görevde olan bir albayın evinden 35 bin euro ve 25 bin dolar nakit para, çıktı. Meslekten ihraç bir binbaşının evinde ise Bylock kullanmaktan aranan sivil bir şahıs ele geçirildi. Meslekten ihraç edilmiş bir albayın telefonunda örgütün muhaberat amacıyla kullandığı kriptografik haberleşme programlarından Falcon bulundu. Ayrıca hakkında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş bir Albay Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurtdışına çıkmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı. Bu kişi gözaltına alındığı esnada telefonuna uzaktan erişimle telefonuna müdahale edildiği anlaşıldı.
AVUKAT, ÖĞRETMEN, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, MÜEZZİN...
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 18 mahrem imamın daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin itirafçı olmaları üzerine tespit edilen kişilet oldukları da öğrenildi. Bu kişilerin avukat, öğretmen, öğretim görevlisi, müezzin ve doktor gibi meslek gruplarına mensup oldukları tespit edildi.
Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla ardışık olarak irtibat sağlandığı tespit edilen 256 asker şahıs şüpheli hakkında 06 Temmuz 2018 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen operasyonla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemi yapılmış bu şahıslardan 230'u yakalanırken 26'sı firar etmişti. 88 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıklarından bahisle serbest bırakılırken 128 şüpheli ise tutuklanmıştı.
Kaynak: Sabah
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