İstanbul merkezli DHKP-C operasyonu! 22 kişi gözaltına alındı...

Son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip, örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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