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  4. İstanbul merkezli DHKP-C operasyonu! 22 kişi gözaltına alındı...

İstanbul merkezli DHKP-C operasyonu! 22 kişi gözaltına alındı...

12.12.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip, örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul merkezli DHKP-C operasyonu! 22 kişi gözaltına alındı...

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Anahtar Kelimeler:
DHKP-C operasyon

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