HABER

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:58 | Son Güncelleme

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alından 2'si kadın 17 şüpheli adliyeye sevk edildi - Şüphelilerin dolandırdıkları paralarla aldıkları iddia edilen yaklaşık 5 milyon değerindeki 6 lüks otomobil ve 1 daireye el konuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp adının "FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, Ankara, Konya ve Muğla'da vatandaşların benzer yollarla dolandırıldığını tespit etmesinin ardından harekete geçti. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp adının "FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı.

Çalışma kapsamında dolandırılan vatandaşların evlerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlik tespitinin ardından İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinde Kasım ayında benzer yöntemle eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ı da dolandırmaya çalıştığı ancak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timlerinin dikkati sonucunda şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin vatandaşlardan dolandırdıkları paralarla yaklaşık 5 milyon değerinde 6 lüks otomobil ve 1 daire satın aldıkları belirtildi. Operasyon kapsamında alınan otomobillere ve daireye de el konuldu.

Şüphelilerden şikayetçi olan A.Y ve N.Y ise, "Bizi aradılar. Ben savcıyım dediler. Sürekli beni telefonda tuttular. Bankaya gideceksin, bankadaki parayı çekeceksin dediler. Evimizin tapusunu istediler. FETÖ'ye operasyon yapacağız, o yüzden paraya ihtiyacımız var deyip kandırdılar bizi. Bankadan çektiğimiz 93 bin lira, evde olan 5 altın ve bin 700 euro paramızı aldılar." diye konuştu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2'si kadın 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
İlkokul öğrencileri atık malzemelerden kedi ve kuş evleri yaptıİlkokul öğrencileri atık malzemelerden kedi ve kuş evleri yaptı
Fethiye'deki soruşturmaların yüzde 70'i takipsizlikle sonuçlandıFethiye'deki soruşturmaların yüzde 70'i takipsizlikle sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği dolandırıcılık gözaltı istanbul

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Adana'da dehşete düşüren ölüm! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buralara...'

Dehşet! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buraya'

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı! Açıklamalarıyla gündem yaratmıştı

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı!

Tunceli'de yoğun kar yağışı! İlçeler görünmüyor

O ilçe kar altında! Binalar bile görünmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.