İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp adının "FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, Ankara, Konya ve Muğla'da vatandaşların benzer yollarla dolandırıldığını tespit etmesinin ardından harekete geçti. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp adının "FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı.

Çalışma kapsamında dolandırılan vatandaşların evlerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlik tespitinin ardından İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinde Kasım ayında benzer yöntemle eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ı da dolandırmaya çalıştığı ancak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timlerinin dikkati sonucunda şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin vatandaşlardan dolandırdıkları paralarla yaklaşık 5 milyon değerinde 6 lüks otomobil ve 1 daire satın aldıkları belirtildi. Operasyon kapsamında alınan otomobillere ve daireye de el konuldu.