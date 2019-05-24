HABER

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA-İSTANBUL merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA-İSTANBUL merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlamasıyla ve örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik İstanbul merkezli Gaziantep, Bursa, Ankara, Hatay, Mersin, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 50 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda İstanbul'da 13, Mersin ve Bursa'da 1'er şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin yurt dışına çıktıkları tespit edilirken, 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

PARTNERBebek'te yürüyüş kötü bittiBebek'te yürüyüş kötü bitti
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay: “İş yerinde kadına taciz ve şiddetin önlenmesine yönelik eğitimler vereceğiz”Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay: “İş yerinde kadına taciz ve şiddetin önlenmesine yönelik eğitimler vereceğiz”
9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İmamoğlu'nun 'borç ve israf' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Konya'da MHP'li belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kim neden öldürdü?

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul'da son dakika operasyon haberi! 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

İstanbul'da dev operasyon! 313 tarihi eser...

İstanbul'dan kahreden kaza haberi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul'dan kahreden haber: 1 polis şehit

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için ADD'den iptal başvurusu

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için iptal başvurusu

MLKP nedir? MLKP terör örgütü hakkında bilgiler!

MLKP terör örgütü nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.