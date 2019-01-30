İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Örgütün KPSS çalışma evlerinde kalan, ByLock kullandığı tespit edilen 16 zanlı hakkında gözaltı kararının bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çoğunluğu meslekten ihraç edilen polis memuru, örgütün devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurduğu KPSS çalışma evlerinde kalan, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen ve mesajlaşma içerikleri çözümlenen 16 şahsın yakalanmasına yönelik 18.01.2019 günü ilimiz merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" denildi.
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Guaido hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum