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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 08:40 | Son Güncelleme

Özden ATİK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında 19'u muvazzaf, 11'i ihraç, 4'ü darbe girişimi  kapatılan askeri okul öğrencisi 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özden ATİK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında 19'u muvazzaf, 11'i ihraç, 4'ü darbe girişimi kapatılan askeri okul öğrencisi 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, FETÖ üyeleriyle büfe ve market gibi yerlerde kurulu hatlar üzerinden iletişim kurduğu öne sürülüyor.

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