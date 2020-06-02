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  4. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli iki farklı FETÖ soruşturmasında 98 muvazzaf asker, 118 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli iki farklı FETÖ soruşturmasında 98 muvazzaf asker, 118 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...

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