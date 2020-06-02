İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika haberine g\u00f6re \u0130stanbul merkezli iki farkl\u0131 FET\u00d6 soru\u015fturmas\u0131nda 98 muvazzaf asker, 118 ki\u015fi hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Mavi bayrakl\u0131! Van G\u00f6l\u00fc plaj\u0131 yeni sezon i\u00e7in haz\u0131rBilim Kurulu \u00dcyesi Demircan: Hastalar\u0131n y\u00fczde 50'si hastaneleri a\u015f\u0131r\u0131 kullan\u0131yorKoronavir\u00fcs bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 sand\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sevgilisini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc