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İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 00:42 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf üsteğmen Zonguldak'ta yakalandı - Aramalar sırasında delilleri sakladığı iddia edilen, açığa alınan bir üsteğmen de gözaltına alındı

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan üsteğmen, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan, Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli üsteğmen F.T. ikametinde gözaltına alındı.

Ekipler, gözaltı işlemi sırasında şüphelinin evinden çıkan ve KHK ile açığa alındığı öğrenilen üsteğmen F.H'nin, bir aracın bagajına diz üstü bilgisayar sakladığını belirledi.

Ereğli Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle araçta ve şahsın ikametinde arama yapan ekipler, şüpheli F.H'yi de gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan F.T. İstanbul'a götürülürken, F.H'nin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması istanbul Zonguldak

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