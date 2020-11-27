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  4. İstanbul merkezli FETÖ’ye yönelik ’Ankesör’ operasyonunda 33 gözaltı

İstanbul merkezli FETÖ’ye yönelik ’Ankesör’ operasyonunda 33 gözaltı

27.11.2020 10:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 33’ü yakalandı.

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 33’ü yakalandı. Operasyon anı polis kameralarına yansırken 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün ankesör yapılanması a ilişkin yürütülen soruşturmada gece saatlerinde İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgütün Ankesör yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 33’ü yakalandı. 11 şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken yapılan eş zamanlı operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

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